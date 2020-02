Le resto situé sur la N4 à Wavre propose des viandes maturées d’excellente qualité.

De plus en plus de restaurants intègrent les viandes maturées à leur carte. C’est tendance et les amateurs de viande en raffolent. Mais peu le proposent comme chez Feuille et Couperet, à Wavre. Installé dans les anciens locaux du Diable au Thym, le long de la N4 à Wavre, le restaurant de Julien Pillet propose une cuisine principalement axée sur de la très bonne viande.

L’ancien exploitant d’À côté de chez Clément, à Rixensart, met un point d’honneur à se fournir en produits de qualité, parfaitement mis en valeur dans une assiette sans fioritures, en veillant à ne jamais dénaturer leurs saveurs et les caractères. On peut être ainsi décontenancé face à des saint-jacques crues, finement coupées et servies avec seulement des perles de truffe noire. Le produit est magnifié et c’est un véritable régal. " Tout ce que je sers, je le bois ou je le mange donc ça doit être bon", assure le patron.

À la carte, plusieurs propositions qui se déclinent de différentes manières, selon les envies du moment. La nouveauté, que nous avons testée, c’est la formule "tapas 2.0". Un menu parfait pour une dégustation de différents petits plats, à partager… ou pas, en duo ou en groupe. C’est en quelque sorte une carte dans la carte, un choix à faire entre terre, mer et préparation veggie, à combiner comme on veut, le conseil étant de sélectionner 4 ou 5 assiettes pour deux.

L’occasion de savourer du bœuf Holstein en tartare, façon périgourdine, un blanc de coucou de Malines cuit à basse température, mais aussi - l’établissement n’étant pas réservé aux seuls carnivores ! - un dos de saumon fumé écossais servi en sashimi, des saint-jacques écossaises rôties, ou encore un risotto au céleri rave, parfums de truffe noire, chips de céleri et tahoon cress (de jeunes pousses dont la saveur rappelle celle du champignon). Le menu tout compris avec vins et crémant est affiché à environ 80 euros par personne, le prix étant calculé en reprenant les différents plats de la carte.

Autre possibilité : s’orienter vers l’un des incontournables de la maison : le menu du boucher à 49 euros.