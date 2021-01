Depuis le début de la semaine, des photos de files d'étudiants agglutinés devant des auditoires de l'UCLouvain avant leur examen circulent sur la toile . Des étudiants ont pointé le manque de distanciation physique à l'extérieur, regrettant la proportion d'examens en présentiel (qui est, rappelons-le, de 50% contre 30% d'examens à distance pour l'UCLouvain). L'université a rappelé qu'elle a pris une série de mesures pour veiller au respect des règles sanitaires : des barrières Nadar pour orienter les files devant les auditoires, des vigiles et des marquages au sol pour rappeler la distance à maintenir dans les files.

Face aux images et aux critiques, plusieurs professeurs qui ont fait passer des examens en présentiel à leurs étudiants cette semaine ont tenu à réagir spontanément et à livrer leur ressenti. "J'avais un examen ce mercredi matin en présentiel, indique Nathalie Burnay, professeure de sociologie. L'organisation mise en place est irréprochable et impressionnante d'efficacité. Le personnel de nettoyage est terriblement efficace et en nombre. La maintenance gère le flux d'étudiants et tout se passe dans les meilleures conditions, y compris sanitaires. Tout cela me semble très professionnel et très 'safe' ."

Après un examen aux auditoires des Sciences (où une photo prise ce mardi montrait une longue file), une enseignante confirme que tout s'est déroulé dans le respect des règles sanitaires. "J'ai eu un gros examen exactement au même endroit ce lundi, explique Christine Dupont, professeure et vice-doyenne de la faculté des bioingénieurs. En réalité, il y a un peu d’espace entre les étudiants, qui sont tous masqués, et ça ne dure qu'une dizaine de minutes. On peut penser aussi au bénéfice psychologique que ça leur procure. Après l’examen, j’ai demandé à quelques étudiants comment ça s'était passé et pas un m’a dit que ça lui avait déplu. Avec ces examens en présentiel, les étudiants peuvent sortir de leur chambre, échanger quelques mots avec leurs amis... Psychologiquement, ça leur fait du bien."