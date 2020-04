Malgré le couac dans la prise de rendez-vous en ligne, les recyparcs ont ouvert leurs portes ce mercredi.

L'in BW, propriétaire des recyparcs du Brabant wallon, avait prévu un système de prise de rendez-vous pour la réouverture des parcs ce mercredi. Mais celui-ci n'étant pas encore opérationnel, les recyparcs ont rouvert sans prise de rendez-vous. La fonctionnalité est désormais disponible depuis mercredi après-midi et la réservation sera obligatoire dès ce jeudi (voir les conditions ici). Malgré ce cafouillage, la réouverture s'est globalement bien passée dans la province.

À Wavre, une quinzaine de voitures faisaient déjà la queue à 10 heures devant l'entrée du recyparc, au moment de l'ouverture. Trois préposés du parc étaient présents, renforcés par un externe et d'une éco-conseillère de l'in BW. La police est passée toutes les heures pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordements. À la demande de la police, le service signalisation de la Ville est passé déposer des barrières Nadar, au cas où il faudrait organiser le trafic devant le recyparc, pour éviter des files jusque sur le chaussée de Louvain. Une heure après l'ouverture, tout était très fluide.

Du côté de Villers-la-Ville, une dizaine de voitures attendaient l’ouverture des grilles, mercredi à 10 h, devant le recyparc de Tilly. Alors que du personnel communal était prévu pour faire fonctionner le site, deux préposés d’inBW sont finalement venus. Des volontaires qui comptaient sur le système de rendez-vous pour que tout se passe au mieux mais comme on le sait, cette condition a été abandonnée pour ce premier jour d’ouverture. Pour autant, la situation était plutôt calme après une demi-heure. La police Orne-Thyle a fait un passage sur place pour s’en assurer.

Recyparc de Tilly à l'ouverture. © Fifi



Au recyparc d’inBW à Nivelles, des gardiens de la paix de la Ville étaient présents pour renforcer les équipes de l’intercommunale. Ce sont eux qui s’assuraient, dans la file qui pouvait atteindre une quinzaine de voitures à certains moments de la matinée, que les usagers apportaient bien soit des papiers et cartons, soit des déchets verts. Sans oublier le masque obligatoire. Il leur était également demandé de s’assurer que certaines personnes ne viennent pas plusieurs fois sur la même journée.

Le recyparc de Nivelles mercredi matin. © Fifi



Exploité par la société Renewi et réservé aux habitants de Braine-l'Alleud et de Waterloo, le parc à conteneurs situé dans le rond-point de la chaussée de Nivelles et de la rue de Piraumont ne fait pas partie du réseau inBW. Il a rouvert mercredi après-midi et dans un premier temps, la police et les gardiens de la paix étaient sur place pour fluidifier la circulation. Une bande du rond-point avait été balisée pour caser les voitures en attente. En moins d’une demi-heure, cette file avait disparu et tout semblait fonctionner de manière fluide.

Recyparc de Braine-l'Alleud à l'ouverture à 13 heures. © Fifi



Les abords du recyparc de Genappe étaient également très calmes mercredi midi. Les travailleurs d'in BW se sont finalement portés volontaires pour assurer la réouverture du parc, alors que du personnel communal avait accepté de les remplacer le cas échéant.

Recyparc de Genappe mercredi midi. © Geerts



À Orp-Jauche, le bourgmestre a fait fermer, préventivement, la route entre Jandrain et Orp pour éviter les accidents potentiels suite aux remontées de files.