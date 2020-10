Mercredi dernier, une fillette avait été mordue au visage par le chien d’un commerçant, dans un magasin du centre-ville. Nous avions expliqué dans ces colonnes que l’enfant avait été emmené à l’hôpital pour recevoir des soins et que le bourgmestre Pierre Huart, avisé de la situation par la police locale qui était intervenue sur place, avait immédiatement décidé de faire saisir l’animal.

Une saisie provisoire : il ressortait des déclarations de plusieurs personnes et des avis des agents de quartier que le chien en cause n’avait pas du tout l’habitude de se montrer agressif envers les humains.

Les circonstances de l’attaque du chien sur l’enfant doivent être établies avec certitude par une enquête – des auditions ont encore eu lieu lundi après-midi –, mais pour prendre toutes les précautions nécessaires, le maïeur aclot avait demandé à la police d’emmener l’animal puis de le faire examiner par un vétérinaire.

Cet examen par un professionnel a été réalisé et il en ressort que l’agressivité du chien n’est pas établie. Le vétérinaire a cependant recommandé qu’il ne soit plus mis en contact avec les clients dans le magasin, et qu’il reste muselé lorsqu’il se promène dans les espaces publics.

“Le test de sociabilité est positif, nous n’avons aucune raison d’encore garder ce chien : il a été restitué à ses propriétaires”, a confirmé lundi soir le bourgmestre Pierre Huart.