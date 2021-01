C’est avec un certain soulagement que Véronique Bidoul, la présidente du CPAS de Perwez, aborde cette nouvelle année. En effet, depuis le 21 décembre dernier, des mesures de déconfinement progressif ont été mises en œuvre au sein de la maison de repos et de soins du Trémouroux. En cause : plusieurs résidents ayant contracté le Covid-19. "Il a fallu mettre en place une zone de cohortage afin de pouvoir les isoler des autres résidents", explique la présidente du CPAS.

Certains résidents ont donc été contraints de déménager et tout un dispositif spécial a été mis en place pour assurer la sécurité de tous. "Tous les malades ont été mis ensemble, dans un même endroit et totalement isolés du reste." Une sorte de second isolement pour ces personnes qui sont déjà, parfois, isolées.

Mais bonne nouvelle : ce double isolement prend fin. En effet, la zone de cohortage a été levée le 28 décembre et le lendemain, les repas étaient pris en commun, tout en respectant les bulles bien évidemment. "Les visites sont à nouveau possibles mais en respectant des règles strictes, à savoir deux visiteurs en même temps par résident, pendant 20 minutes et une fois par semaine. Néanmoins, c’est une très bonne nouvelle pour les résidents qui retrouvent un peu ce contact humain qui est très important pour eux. Heureusement, nous avons pu compter sur un personnel très humain et délicat qui a fait en sorte que cette période compliquée se déroule au mieux. Je n’aime pas dire qu’on revient à la normale, car ce n’est pas le cas, mais les choses reprennent un certain rythme", conclut Véronique Bidoul.

À noter que le planning de vaccination est maintenu avec une première injection prévue ce vendredi et une seconde le 12 février. On rappellera également que 93 % des résidents et 62 % du personnel ont accepté de se faire vacciner.