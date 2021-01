L’été dernier, avec la fermeture de la piscine du Bois des Rêves et le déconfinement, l’équipe de la plage de Renipont à Lasne a dû faire face à une saison très spéciale. Entre très grosse affluence et débordements - la plage ayant même été fermée par arrêté de la bourgmestre -, l’été 2020 aura laissé un goût amer dans la bouche des gérants de ce qui est désormais le dernier lieu de baignade en plein air du Brabant wallon. Tellement amer, que Patrick Van Den Bogaerde et son associé, John Beernaerts, ont directement réfléchi à une meilleure organisation ainsi qu’une meilleure façon d’accueillir les baigneurs.

Avec la fin de la piscine au Bois des Rêves, la réflexion entreprise l’été passé prendra toute son importance durant la période estivale prochaine.