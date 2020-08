Deux ans de travaux et 3,5 millions d’euros d’investissement pour une école quatre étoiles

Bien sûr, c’est la course pour tenir les délais et ce week-end encore, on s’affairera sans doute dans tous les coins pour que la nouvelle école de Tilly soit prête pour la rentrée. Mais il n’y a plus de suspens : tous les enfants rentreront dans les classes rénovées et lumineuses, découvriront un superbe hall d’entrée qui peut accueillir des animations, mangeront dans un vrai réfectoire de plus de 120 mètres carrés, et s’égaieront dans une nouvelle salle de gym avec vestiaires et douches.