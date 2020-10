À partir de ce mercredi, les élèves du secondaire ne pourront plus se rendre à l’école et devront continuer de suivre leurs cours derrière leur écran d’ordinateur. Si la décision prise par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est plus ou moins comprise par les directeurs d’école, son timing, lui, pose question. "Le midi, j’entends à la télévision le ministre qui dit que l’école continue et quelques heures plus tard, on apprend, toujours via la presse, que les cours en présentiel en secondaire sont supprimés de mercredi à vendredi. Je peux comprendre cette décision mais nous aurions aimé être prévenus", déplore Anne-Françoise Désirant, la directrice de l’Institut Vallée Bailly à Braine-l’Alleud.