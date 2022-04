La rue Defalque est rouverte à la circulation dans les deux sens à hauteur du pont. Pour rappel, les travaux d’étanchéité du pont ont débuté le 27 septembre et un blocage total était prévu jusqu’au 29 novembre avant une ouverture en demi-chaussée jusqu’au 28 février. Cela a pris plus de temps que prévu, une circulation alternée n’a pas été possible et la rue est restée fermée dans les deux sens jusqu’à ce mercredi 13 avril. Infrabel finalise encore les travaux sur les accotements et une dernière intervention nécessitera, dans les prochains mois, la fermeture complète de la voirie pendant une semaine.