Le désaccord autour du financement de la zone de secours du BW persiste.

C’est devenu un feuilleton dont les épisodes se multiplient au Parlement wallon et au conseil provincial du Brabant wallon. Le thème ? Le financement des zones de secours. Et plus précisément le désaccord entre le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), et la Province du Brabant wallon sur le montant à prévoir par la Province pour financer la zone de secours du Brabant wallon en 2022.

Fort de son pouvoir de tutelle, le ministre a corrigé le budget provincial pour y faire figurer un subside de 8,5 millions à destination de la zone de secours alors que le conseil provincial avait voté une subvention de 7,9 millions. Le dernier épisode s’est joué ce mardi en commission du Parlement wallon.