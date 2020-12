La Province devra faire des choix mais elle garantit l'emploi et les missions d'intérêt public.

Mardi, sans encore dévoiler les détails du budget 2021, le collège provincial a annoncé aux communes, lors d’un conseil 27 +1, les orientations financières pour l’année à venir et les choix à poser à plus long terme. Le défi est important puisque le financement progressif de la zone de secours, qui ira jusqu’à 60 % à l’horizon 2024, aura un impact non négligeable sur le budget provincial.

Pour 2021, ce coût s’établira déjà à 6,1 millions d’euros. La Province exclut les licenciements de personnel pour faire des économies même si à terme, la masse salariale devrait être réduite via certains non-remplacements de départs et un travail sur la mobilité interne. Pas question non plus, dans le contexte actuel, d’accroître la fiscalité.

Il faut donc jouer sur les dépenses de fonctionnement, et sur les subsides à octroyer. Plusieurs critères ont été appliqués pour poser des choix : la préservation de l’emploi chez les partenaires, la capacité à continuer les missions essentielles d’intérêt public, et la mesure de l’efficience des politiques menées.