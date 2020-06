Plusieurs personnalités ont décidé de soutenir la chienne maltraitée.

Ce mercredi, les bénévoles du refuge perwézien Sans Collier faisaient une horrible découverte. Après avoir été alertés par une plainte, ils se sont rendus dans un appartement de Wavre où ils ont découvert Fiona, une chienne âgée de cinq ans, attachée à la rambarde de l’escalier et privée de nourriture depuis de nombreuses semaines.

Une vision d’horreur qui a scandalisé Sébastien De Jonge, le directeur du refuge. “Je pense que c’est la situation la plus difficile que j’ai vécue et pourtant, j’en ai vu. Ici, on est dans de la cruauté pure car le propriétaire savait très bien ce qu’il faisait. Il en était conscient.”

Rapidement prise en charge, la chienne qui ne pesait plus que 7 kg (au lieu des 25 habituels pour ce type de chien à cet âge) se bat encore pour survivre. “Fiona continue de se battre et ses chances augmentent d’heure en heure”, se réjouit le directeur. "Elle a réussi à tenir debout et à faire quelques pas", annonce le refuge.

Mais les bénévoles du refuge n’ont pas été les seuls à être émus par le calvaire vécu par Fiona. Plusieurs personnalités ont décidé de se mobiliser afin que cela n’arrive plus jamais. Qu’ils se nomment David Antoine, Lara Fabian, Jill Boon ou encore Thomas Van Hamme, Maureen Louis et Marie de Koh Lanta, tous ont pris la pose avec le hashtag #JeRêvePourFiona.

Le refuge déposera plainte et entend également se porter partie civile dans cette affaire.