Mercredi matin, les responsables du refuge perwézien "Sans Collier" ont vécu l'une pire saisie de leur existence., avoue Sébastien De Jonge, le directeur du refuge. Et pour cause: alerté par une plainte, ce que les responsables du refuge ont trouvé sur place à Wavre dépasse tout entendement...Sa gamelle d'eau était également désespérément vide. Quant à son poids, il pose bien évidemment question: seulement 7 kilos pour un animal qui doit, logiquement, en peser 25.Ce qui choque particulièrement les responsables du refuge perwézien, au-delà de l'état de l'animal, c'est le côté visiblement intentionnel du propriétaire., continue Sébastien De Jonge.L'intervention a donc été compliquée à vivre pour les responsables du refuge mais elle l'a été davantage quand ils ont constaté que Fiona avait été adoptée... chez eux il y a cinq ans., reconnaît Sébastien De Jonge.Le refuge va déposer une plainte à la police et entend également se porte partie civile dans cette affaire.