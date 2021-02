Le prix de l’immobilier dans le Brabant wallon atteint de nouveaux sommets. La Fédération des notaires a dévoilé ce lundi la situation du marché en 2020 et, comme on pouvait s’y attendre, le confinement a fait grimper les prix encore un peu plus dans la province.

Le prix médian des maisons atteint désormais le seuil record de 330 000 euros (+6,5 % par rapport à 2019 et +18,6 % en cinq ans). Un prix médian qui est 32 % plus élevé que la médiane nationale (250 000 euros) et 82 % plus élevée que la médiane régionale (181 000 euros). On parle ici de médiane et non de moyenne pour éviter les aberrations statistiques, il s’agit du prix au-delà duquel 50 % des biens sont vendus et en deçà duquel l’autre moitié est vendue. Le Brabant wallon se positionne ainsi derrière Bruxelles (440 000 euros) et à égalité avec le Brabant flamand.

(...)