Artiste belge aux multiples talents et connu internationalement, Jean-Michel Folon aidera l’abbaye de Villers à faire le plein de visiteurs cet automne, et encore durant l’hiver. Dès ce samedi et jusqu’au dimanche 22 février, vingt-deux de ses sculptures seront en effet à découvrir un peu partout sur le site cistercien.

La Fondation Folon avait prévu une année 2020 exceptionnelle, pour fêter ses vingt ans. Mais la crise sanitaire a entraîné l’annulation d’une bonne partie des activités et en juin dernier, l’équipe de l’abbaye, qui collabore régulièrement avec la Fondation établie à La Hulpe, a proposé d’accueillir cette exposition de sculptures.