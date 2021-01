Le fondateur et CEO de la scale-up wallonne Odoo a été désigné “Manager de l’année 2020”.

La deuxième tentative aura été la bonne pour Fabien Pinckaers. S’il figurait déjà parmi les dix finalistes du “Manager de l’année 2019”, le fondateur et patron de la société technologique Odoo avait dû s’incliner face à Yvan Verougstraete, CEO de Medi-Market. Mais on sentait bien que ce n’était que partie remise pour le patron quadragénaire de Grand-Rosière (Brabant wallon). Douze mois plus tard, nos confrères de Trends-Tendances ont annoncé, mercredi soir, que Fabien Pinckaers avait été désigné comme 36e “Manager de l’année”. Il est, à 41 ans, le plus jeune patron à obtenir cette récompense depuis son attribution en 1985.