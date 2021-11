Les promeneurs qui arpentent les allées majestueuses de la forêt de Soignes ne le savent peut-être pas mais ils traversent par endroits des sites classés à l’Unesco. La forêt est en effet considérée comme l’une des hêtraies les mieux conservées d’Europe, ce qui lui a valu le classement de cinq de ses réserves au patrimoine mondial naturel de l’Unesco en 2017. Ces réserves, caractérisées par leur biodiversité exceptionnelle et leurs arbres particulièrement vieux, sont protégées et échappent à toute action de gestion.

Mais parmi ces réserves forestières, les deux réserves wallonnes ne respectent pas les critères de superficie fixés par l’Unesco. Elles se situent de part et d’autre de la Drève de la Ramée et s’étendent sur six et quatorze hectares, alors que l’organisation impose une superficie de minimum 50 hectares par réserve. L’Unesco avait tout de même accepté à l’époque, à condition que les gestionnaires de la forêt tentent de les étendre à 50 hectares à terme. L’idée est donc d’élargir ces deux zones et de les reconnecter afin de créer un ensemble d’au moins 80 hectares, soit un tiers de la surface wallonne de la forêt de Soignes.

Le problème, c’est que ces deux réserves sont séparées par les bâtiments de la clinique de la forêt de Soignes (anciennement la clinique “Derscheid”) et par des espèces indigènes qui n’entrent pas dans les conditions de l’Unesco.

(...)