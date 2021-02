Alors qu’elle traversait une période un peu chahutée dans sa vie, une habitante de Court-Saint-Etienne a suivi des cours de langue dans le cadre d’une formation donnée au Forem. Elle avait un compagnon à l’époque mais a entretenu une liaison, durant quelques mois, avec le formateur. Une situation compliquée, à laquelle elle a fini par mettre fin en rompant avec le prof.

Mais celui-ci ne l’a pas accepté. Il l’a relancée à de nombreuses reprises, lui a envoyé de nombreux messages, puis a menacé d’envoyer un courrier au mari trompé, contenant des photos privées.

Ne sachant pas quoi faire, la dame est allée voir un avocat. Et celui-ci a écrit un courrier de mise en demeure au formateur pour qu’il mette fin immédiatement à ce chantage, et qu’il ne contacte plus sa cliente.

Ce qui n’a pas calmé l’amant. Un jour, alors qu’elle avait relevé la boîte aux lettres à son domicile, la victime de ce harcèlement a trouvé une lettre destinée à son compagnon, et qui contenait effectivement des photos d’elle. Sa santé s’altérant suite à tout cela, elle s’est résolue à déposer plainte et le formateur s’est retrouvé, il y a un mois, devant le tribunal correctionnel.

Son avocat a expliqué qu’il était amoureux, qu’il a très mal ressenti l’attitude ambiguë de la dame et qu’il a mal réagi.

Le jugement estime qu’il y a bien eu harcèlement : le prévenu écope de dix mois d’emprisonnement assortis d’un sursis total, et ordonne le paiement d’un dédommagement de plus de 2.700 euros.