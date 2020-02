Une mesure prise en vue des grands vents attendus ce samedi.

Les vieux édifices sont parfois soumis à rude épreuve depuis quelques semaines et la multiplication des tempêtes. L’église Saint-Étienne d’Ohain ne fait pas exception. Par mesure de sécurité, elle sera fermée au public dès ce vendredi matin et jusqu’à nouvel ordre. Il en va de même pour le parking situé tout autour.

"L’édifice ne menace pas de s’effondrer, rassure immédiatement Pierre Mévisse, l’échevin en charge des Bâtiments publics. Mais la charpente de l’édifice a été fragilisée suite aux différentes tempêtes. Et comme de nouveaux grands vents sont attendus ce samedi, on préfère la fermer pour qu’il n’y ait aucun accident à l’intérieur."

Une mesure préventive qui sera réévaluée ce lundi. "On retournera alors sur place avec des charpentiers pour qu’ils émettent un nouvel avis. Il est bien sûr évident qu’on ne rouvrira pas l’église tant qu’on n’aura pas reçu leur feu vert."

Dans tous les cas, si des mesures de stabilisation seront prises au plus vite, les gros travaux devront eux attendre. "La rénovation complète de l’église Saint-Étienne a déjà été prévue et budgétée, conclut Pierre Mévisse. Et la charpente figure au menu de ces travaux."

Rappelons en effet qu’environ deux millions d’euros (dont pas mal de subsides) seront nécessaires pour la remise à neuf intérieure comme extérieure de cet édifice classé à de multiples reprises et témoin du passé presque millénaire d’Ohain.