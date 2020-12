La maison de la petite famille a été touchée par l'incendie qui s'est déclaré dans l'habitation voisine où une plantation de cannabis a été découverte. Le couple se dit plus déçu qu'en colère.

Un violent incendie s’est déclaré vers 1h dans la nuit de samedi à dimanche dans une maison située le long de la rue Docteur Colson, dans le centre de Rebecq. Les pompiers ont mis plusieurs heures pour éteindre le brasier qui s’est propagé à la charpente de la maison voisine. Les flammes ont ravagé la première et une partie de la deuxième habitation. L’eau pulvérisée par les pompiers a fini par détruire ce qui restait de la seconde. Elles sont aujourd’hui toutes les deux inhabitables.

Malgré le brasier impressionnant, l’incendie n’a pas fait de blessés. Il n’y avait pas d’occupants dans la première et le couple et leur petite fille d’un an qui occupe la maison voisine ont pu être réveillés à temps. C’est une employée de la Taverne d’Arenberg, située juste à côté, qui est allée les prévenir. “On ne l’a pas entendue tout de suite tambouriner à la porte, se souviennent Françoise et Gaëtan. À ce moment-là, on ne mesurait pas encore la gravité de l’incendie. On est vite allé prendre notre fille Emma dans la pièce d’à côté et on est parti. On se dit qu’à quelques minutes près, on aurait pu perdre notre fille."

(...)