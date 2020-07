Un automobiliste pressé n’a pas apprécié d’être ralenti par la propriétaire d’un chien.

En décembre 2018, un couple de Wavrien a vécu une mésaventure en promenant leur chien dans la rue. L’animal a fait ses besoins sur la voirie et sa maîtresse, consciencieuse, a pris le temps d’emporter la déjection dans un petit sachet prévu pour cela. Un acte de civisme ordinaire mais apparemment, cela a fortement indisposé un automobiliste qui circulait dans cette rue étroite, et qui a été forcé de ralentir et d’attendre.