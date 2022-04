La chorale post-punk Fritüür sera en concert déjanté le 23 avril à la chapelle du Marché. Répertoire mayo plutôt épicé.

Bonne idée de revisiter notre répertoire de la chanson frite, qu’elle soit publicitaire ou populaire, et d’y ajouter des reprises décalées et réarrangées de la Mano Negra, d’Elmer Food Beat, en passant par Johnny Hallyday, Janis Joplin, Trust ou encore des titres de la comédie musicale Hair , le tout enrobé de sauces éclectiques qui vont du gospel au rap, et de la musique orientale au rock ou au punk.