Samedi au petit matin, des habitants du boulevard des Arbalétriers ont découvert qu’il y avait de l’eau plein leur cave. Vu les conditions météorologiques, il ne pouvait s’agir que d’une fuite dans une canalisation et l’alerte a été donnée.

La zone de secours a été appelée à la rescousse et les pompiers ont installé des pompes pour évacuer l’eau à l’extérieur des habitations. La police locale a également été avertie, et la Société wallonne des eaux (SWDE) a également été sollicitée pour envoyer une équipe d’urgence.

Si dans deux caves, le niveau d’eau était d’environ 40 cm, c’était beaucoup plus haut dans l’habitation de Charlotte Schittecatte, avant que les pompiers mettent leurs pompes en œuvre.

"La cave est assez petite et l’eau est montée à environ un mètre , confirmait la Nivelloise samedi vers 9 h 30. Heureusement, la maison est en rénovation actuellement et rien d’important n’était entreposé au sous-sol: des chutes de parquet et d’autres choses du genre. La chaudière, elle, est au-dessus. Les dégâts ne sont donc pas importants, à première vue. On espère juste que les murs vont pouvoir sécher rapidement..."

Les ouvriers de la SWDE, une fois sur place, ont confirmé la thèse de la fuite souterraine et coupé l’eau durant une partie de la matinée sur le tronçon de conduite concerné, le temps de procéder à la réparation après avoir localisé le problème. Pour cela, il a fallu ouvrir le trottoir entre les numéros 64 et 62 du boulevard.

En quelques heures, la situation est revenue à la normale. L’échevin nivellois des Travaux, Pascal Rigot, s’est rendu sur place samedi matin également. Vu le caractère limité de la fuite, les services communaux n’ont pas dû intervenir.