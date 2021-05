Une des victimes avait reçu une balle dans le mollet et avant de rendre son jugement, le tribunal avait ordonné une expertise afin de vérifier si le blessé a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois. Le rapport de l'expert va dans ce sens et estime qu'il y a un rapport direct entre le coup de feu tiré et la blessure encourue. Si le tribunal suit cette thèse le 14 juin, il devra renvoyer le dossier devant une chambre à trois juges.

Le jugement était initialement prévu au mois d'avril, après une audience où des peines de trois, quatre et six ans d'emprisonnement avaient été requises à l'encontre de prévenus qui ont donné de curieuses explications sur les faits. A les suivre, ils étaient là complètement par hasard sur le parking de Louvain-la-Neuve, bien qu'une bonne partie d'entre eux soient venus de Bruxelles et que des armes aient été employées. Les deux victimes, pour justifier leur présence sur place, ont également évoqué un mystérieux rendez-vous professionnel, sans apporter davantage de précision.



Du côté du ministère public, en s'appuyant sur plusieurs éléments mis en évidence par les enquêteurs, on estime que cette fusillade, le jour du bal des busés dans la cité universitaire, n'était pas une simple bagarre. Il s'agissait en réalité d'une tentative de vol planifiée, commise à l'encontre de deux Anversois qui venaient à Louvain-la-Neuve pour livrer des stupéfiants à des vendeurs locaux.



Les prévenus, comme les victimes, ont réfuté cette thèse à l'audience.