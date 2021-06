Tout le monde est au courant: le coup d'envoi de l'Euro de football sera donné officiellement ce vendredi. Un événement attendu par de nombreux Belges qui espèrent voir briller nos Diables rouges pour enfin remporter ce trophée. Et on le sait également: le Belge aime vibrer... autour d'une petite bière, dans son café préféré. Une habitude connue des autorités provinciales qui ont décidé de mettre sur pied un petit concours à destination des cafetiers de la Jeune Province comme l'explique Tanguy Stuckens, le président du Collège provincial. "A l'époque, nous avions commandé des t-shirts "Diablement BW" pour l'Euro qui devait se tenir l'année dernière, explique-t-il. Depuis, ils sont restés au placard suite au report de la compétition."



Habituée de soutenir les grands événements tels que les Fanzones, la Province vient de mettre sur pied un petit concours qui permettra aux cafetiers brabançons wallons de remporter jusqu'à 50 t-shirts. "Concrètement, les clients et les cafetiers peuvent s'inscrire sur la page Facebook de la Province pour tenter de remporter 50 t-shirts Diablement BW. Pour nous, c'est aussi une manière de soutenir l'ambiance dans les cafés", conclut Tanguy Stuckens.



Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Au total, 2.500 t-shirts sont à remporter (50 lots de 50) et les premiers arrivés seront les premiers servis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les remporter et porter les Diables rouges vers le sacre.