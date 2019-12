"Tant qu’il n’y a pas de réglementation, on peut difficilement agir."

Lors du conseil de police, Germain Dalne (MR) a interpellé le chef de zone sur la problématique du gaz hilarant. Il s’agit de protoxyde d’azote, vendu dans de petites bonbonnes d’aluminium à placer dans les siphons de cuisine. Des jeunes ont découvert que ce gaz a des propriétés hilarantes et l’inhalent. Mais les effets peuvent être graves.

Plusieurs communes ont déjà pris des mesures, par exemple en interdisant la vente à des mineurs. Pas Nivelles à ce stade et pourtant, le conseiller a trouvé ce genre de petites capsules dans le centre-ville.

"Pour l’instant, nous n’avons pas réalisé de constat et personne n’a déposé plainte, a répondu le commissaire divisionnaire Pascal Neyman. Des équipes ont peut-être vu certains agissements mais on est dans un flou juridique : tant qu’il n’y a pas de réglementation, on peut difficilement agir. Si les Villes de Nivelles et de Genappe prennent une ordonnance, cela nous permettra de nous mettre à la page et de travailler sur le terrain, y compris avec une approche éducative."