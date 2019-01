Brabant Wallon Une peine de travail requise pour l’avoir abandonné au bord de l’autoroute.

Poursuivi notamment pour vol avec violence, un quinquagénaire de Genappe sans antécédents judiciaires a comparu hier devant le tribunal correctionnel. Le vol en question concerne… le chien de ses voisins. Ce petit beagle avait visiblement l’habitude de se faire la malle et une fois à l’extérieur de la propriété, il avait la méchante habitude d’explorer les poubelles du quartier.

Ce que cet habitant de Genappe trouvait insupportable. Il en a fait part à ses voisins mais d’après lui, des mesures efficaces n’ont pas été prises pour empêcher l’animal de s’évader. Ou en tout cas, elles n’ont pas eu les effets escomptés. Le voisin mécontent est alors passé par la police locale mais il a constaté que prendre le chien fugueur sur le fait n’était pas vraiment une priorité pour les équipes d’intervention.

Alors en septembre 2017, alors que le beagle était à nouveau à l’extérieur de la propriété et qu’un voisin bien intentionné l’avait pris dans ses bras pour l’héberger le temps que les maîtres viennent le récupérer, le Genappien est passé à l’action.

Il a arraché le chien des bras de l’homme et l’a jeté dans sa camionnette avant de démarrer. Il avait pensé l’amener dans un refuge proche, puis s’est ravisé en pensant que ce serait trop facile pour les propriétaires de récupérer l’animal à Corbais. Il a donc pris la E411 pour le placer dans un refuge en Luxembourg, mais il n’en a pas trouvé. Finalement, une fois passé la frontière luxembourgeoise puis française, il a proposé l’animal à un routier.

Essuyant un refus , il a continué jusqu’à une nouvelle aire d’autoroute, où le chien s’est échappé. Et l’homme est dès lors rentré à Genappe et ses voisins n’ont plus jamais revu leur beagle.

Sur le banc des prévenus hier matin, il s’est dit persuadé que l’animal allait bien, soulignant qu’il y avait des champs à perte de vue à l’endroit où il l’a laissé. "Et il y a aussi une autoroute", s’est indignée la substitute en réclamant une peine de travail de 75 h à l’encontre du prévenu. Le jugement sera rendu le 25 février.