Comme les commerces estimés "non essentiels", les centres culturels ne sont plus ouverts au public durant cette période de reconfinement. Du côté du 38, le Carrefour culturel de Genappe qui regroupe le Centre culturel, la Maison de jeunes le Bug-1, le Relais du visiteur en matière de tourisme et les Ateliers du Léz’Arts, on a décidé de ne pas rester les bras croisés. En cette période où le "take away" a la cote, pourquoi ne pas s’inspirer de ce principe ?

C’est ainsi qu’ont été élaborés des "colis culturels" que le public peut réserver à l’adresse reservation@ccgenappe.be le mercredi entre 13 h et 17 h, et le vendredi entre 13 h et 18 h 30. Les ateliers du Léz’Art et le centre culturel ont ainsi imaginé des menus thématiques avec par exemple un colis médiéval avec zoom sur Louis XI, un colis "droits de l’enfant", un autre consacré à l’égalité des chances ou encore aux "magazines et journaux"…

Le Bug-1, lui, propose aux jeunes de 12 à 26 ans des colis créatifs gratuits pour se mettre à la cuisine, découvrir un bricolage, s’initier aux techniques du street art ou encore suivre des indications Tik Tok pour quelques secrets beauté ou bien-être. Quant au Relais du visiteur, il propose des produits du terroir à emporter chez soi, de l’artisanat local ou encore des guides de promenades.

Le tout est détaillé sur le site internet www.ccgenappe.be.