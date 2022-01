Ces dernières années, la ville de Genappe a reçu plusieurs demandes de permis d’installation d’éoliennes sur son territoire.

Le Collège communal a refusé de délivrer les permis d’urbanisme avant de pouvoir choisir le type de mâts, l’endroit pour les placer et obtenir l’aval de la population.

La Ville a confié une étude sur le cadre éolien au bureau SGS. Celui-ci a repéré les endroits favorables à l’installation d’éoliennes en fonction du rendement.

Sur base de l’identification des 24 zones potentielles, trois zones ont été présélectionnées. Elles se situent à Houtain-le-Val (à côté du zoning de Thines), à Baisy-Thy (sur le plateau entre la borne de Ways et Sart-Dames-Avelines), le long de la N25 (côté Nord, entre Ways et Bousval).

Elles seront présentées au cours de réunions citoyennes qui se dérouleront d’ici fin janvier, chaque fois à 19h, selon le calendrier suivant : le 17 janvier pour Genappe et Vieux-Genappe, le 19 janvier pour Loupoigne et Houtain-le-Val, le 20 janvier pour Ways et Bousval, le 24 janvier pour Glabais, le 26 janvier pour Baisy-Thy et le 31 janvier pour l’ensemble de la commune.

Les réunions étaient prévues en présentiel mais vu l’évolution de la situation sanitaire, toutes auront lieu en vidéoconférence.

Pour y participer, il est indispensable de s’inscrire par mail à energie@genappe.be en mentionnant la date de la séance souhaitée. Les participants recevront alors le lien par e-mail vers 18h30.

Vu les circonstances et pour permettre à tous les citoyens d’avoir accès à l’information, l’étude sur le cadre éolien sera consultable au Service Énergie, du lundi au vendredi de 9h à 12h, uniquement sur rendez-vous pris par mail via l’adresse energie@genappe.be.