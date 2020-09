La cité du Lothier, comme d’autres communes en Brabant wallon, veut soutenir le commerce local qui, pour une partie en tout cas, a été mis à mal par les mesures de confinement et ne se relance pas facilement vu le contexte économique difficile.

En ce qui concerne le commerce de détail et l’Horeca, une action originale est en train d’être mise sur pied : la Ville a fait imprimer 30 000 tickets à gratter qui seront distribués aux commerçants afin qu’ils récompensent leurs clients.

Le nombre de tickets offerts n’est pas automatiquement lié au montant total des achats afin de ne pas pénaliser, par exemple, une librairie par rapport à un magasin d’électroménager.

Une fois en possession de ces tickets, les clients les grattent et s’ils ont un peu de chance, le montant de cinq euros apparaît. Cette somme correspond alors à un bon d’achat à faire valoir dans les quelque 40 magasins du grand Genappe qui participent à l’action.

Ceux-ci sont renseignés sur le site internet de la Ville. Restaurants, cafés, fleuriste, opticien, magasins à la ferme, boulangeries, boutique de créateurs ou encore spécialistes du bio, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Les tickets non gagnants permettent par ailleurs de participer à une tombola et ainsi de s’offrir une deuxième chance de gagner.

Via ce moyen ludique, la Ville va réinjecter 30 000 euros dans l’économie locale