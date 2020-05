Les Verts demandent un conseil communal et de CPAS conjoint et une « agora citoyenne »

Ecolo Genappe, qui estime que toute crise exprime une nécessité de changement, vient d’adresser plusieurs suggestions à la majorité MR-CDH. Il s’agit notamment de tenir un conseil communal et de CPAS conjoint, animé par un spécialiste extérieur.

"Ce brainstorming politique devra permettre l’analyse des difficultés mais aussi des opportunités induite par la crise sur le plan communal, indiquent les Verts dans un communiqué de presse. Une agora citoyenne devra aussi permettre aux citoyens d’exprimer leurs priorités et attentes."

Tout en sollicitant cette analyse extérieure et en suggérant que les citoyens soient écoutés, Ecolo tire ses propres conclusions et sans surprise, voit après cette crise la "nécessité d’aller vers la transition écologique". Y compris une transition alimentaire et les Verts relèvent que le développement de nouvelles filières et de nouveaux accès aux produits locaux (comptoir, halle, marché) "correspond aux demandes citoyennes". Il faut donc accélérer leur mise en oeuvre.

Ecolo, qui siège dans l’opposition à Genappe, appelle aussi les autorités communales à réinventer leur lien avec les citoyens et à aider la mobilisation citoyenne. A faire fi, pour la sortie de crise, des divergences politiques et des luttes partisanes pour s’unir… et avancer sur les thèmes chers à Ecolo.

"Nous souhaitons une commune qui utilisera cette crise comme un levier vers l’avenir, poursuit le communiqué L’occasion nous est donnée de nous orienter davantage vers des projets, des pratiques et des dynamiques durables, locales, solidaires."