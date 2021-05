Après l’ouverture avortée du Monty vendredi soir, les actions de sensibilisation concernant la détresse des secteurs de la culture et de l’horeca ont continué ce samedi à Genappe. Ainsi, Maxence Van Crombruge avait laissé La Lanterne fermée mais sa terrasse était installée. Et comme il en a le droit, l’établissement voisin, Minute Cocotte, qui appartient au même patron, pratiquait le take-away pour les plats et les boissons.

Résultat: vers midi, pas mal de personnes prenaient des plats à emporter ou des boissons, puis traversaient la route pour s’installer sur les bancs, près de la fontaine ou encore à même le sol, avec un plaid, pour consommer dans leur bulle, à quelques mètres de la terrasse vide.