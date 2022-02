La fermeture de la rue de Ways cause des soucis qui ne sont pas évidents à résoudre pour la police locale et les autorités communales.

Au conseil de la zone de police Nivelles-Genappe, mardi soir, Bernard Lowenthal (Écolo Genappe) est revenu sur les impacts de la fermeture au trafic de la rue de Ways. Vu la complexité technique et administrative du dossier de réfection de cette voirie du centre de Genappe qui s’est affaissée en juillet, personne ne peut s’avancer sur une date de travaux. Il faut donc régler les soucis de circulation aux alentours. "L’allée Le Cavalier a été mise en sens unique et je pense que c’est une bonne idée, a indiqué Bernard Lowenthal. Mais on voit beaucoup de gens qui bravent ce sens interdit : que peut-on faire pour éviter ça ? Il y a aussi le problème de limitation de vitesse sur la N5, aux abords de la rue Dauphine. En novembre dernier, la zone de police avait annoncé qu’elle envisageait des contrôles. Est-ce que cela a été fait et si oui, avec quels résultats ?"

(...)