Marché de Noël, festival de marionnettes et parcours d’artistes, soit 61 représentations, du 17 au 19 décembre.

Après une année d’interruption, revoici le festival "Genappe perd la boule" : "Cette organisation est différente des marchés de Noël que nous connaissons. Nous y aurons un parcours d’artistes, un marché de Noël et aussi le festival international de marionnettes et arts associés. Le but est de favoriser la mixité sociale", explique l’échevin de la Culture, Vincent Girboux.