Les crises successives que l’on vit, ont mené à une augmentation vertigineuse du prix de certains produits. La réflexion faite pour contrer l’inflation a été une piste quant à la création de la nouvelle carte. Afin de ne pas augmenter les prix, Maxence et Antoine, ont eu une idée : “Utiliser des produits plus classiques, mais tout miser sur la manière de les travailler”. Deux crédos guident le chef dans ses réalisations, le premier étant : “La sublimation et la créativité : étoffer avec du végétal, sans perdre le sens premier du plat”. Le second, c’est l’utilisation de produits bruts et locaux : “Nous créons tout nous-même, des pâtes à la glace que nous mettons dans nos desserts, tout est fait sur place”. Ceci afin de limiter les intermédiaires.



Pour l’épauler, Antoine a fait venir deux de ces comparses, avec qui il a travaillé auparavant. Cédric et Charles complètent désormais l’équipe en cuisine. Les trois trentenaires forment “le retour d’une fratrie” selon les mots du gérant. “J’ai fait le pari de les laisser gérer. Je ne veux pas intervenir dans le processus créatif afin que la magie puisse opérer”.



Espérons donc les jeunes cuistots continuent de faire vibrer nos palais dans ce cadre magnifique, planté au milieu de nulle part.

explique Antoine.