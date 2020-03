La cour d’assises désignera lundi douze jurés qui plancheront sur un matricide.

La cour d’assises du Brabant wallon entamera la semaine prochaine l’examen d’un dossier de meurtre commis dans la sphère familiale. Il s’agit en effet du meurtre d’une octogénaire de Lasne, remontant à la nuit du 24 au 25 mars 2018 : la victime a été tuée à coups de pierre et de clé anglaise par sa propre fille.

Une fois l’irréversible commis, celle-ci s’est rendue chez une voisine en pleine nuit, pour lui expliquer ce qu’elle venait de faire. C’est cette voisine qui a alerté la police et lorsque les agents sont arrivés sur place, la suspecte avait quitté les lieux. Ils l’ont retrouvée dans la maison, en larmes, près du corps de sa mère.

Elle était sous l’influence de la boisson et de plusieurs médicaments. Cette consommation n’avait rien de neuf : elle habitait chez sa mère depuis des années et les proches savaient qu’elle cumulait prise d’alcool et de médicaments. L’accusée a fait de multiples séjours à l’hôpital, mais ne sortait manifestement pas de cette spirale.

Selon certains, elle a perdu pied dès ses quinze ans, ne supportant pas la mort de son père. Les relations entre cette quinquagénaire psychologiquement très fragile et sa mère étaient très tendues et les disputes fréquentes, même en public. Plusieurs membres de la famille et des voisins ont raconté aux enquêteurs certains épisodes de cette relation mère-fille pour le moins compliquée.

L’accusée n’a jamais nié être celle qui a frappé la victime jusqu’à ce qu’elle meure. La question de sa santé mentale sera sans doute un des points clés du procès et les experts qui l’ont examinée vont sans doute détailler devant les jurés les éléments de la personnalité de la Lasnoise.

Puisqu’elle se retrouve dans le box des accusés, c’est qu’ils ont en tout cas estimé qu’elle ne souffrait pas d’une maladie mentale qui, au moment où elle est passée à l’acte, l’aurait empêchée d’avoir le contrôle d’elle-même ou aurait aboli ses capacités de discernement…

En 2018, l’accusée n’avait aucun antécédent judiciaire mais ses différends avec sa mère avaient entraîné plusieurs interventions à leur domicile.