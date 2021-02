Voilà deux ans que Kumar Deepak gère un night shop à la rue de Mons, à Tubize. Lundi, il a été victime du premier braquage de son existence et il en est encore très marqué. Il a tenu à partager les images de ses caméras de vidéosurveillance afin de montrer la violence à laquelle il a été confronté et contredire les éléments communiqués par le parquet. Celui-ci affirmait que l’agresseur était armé d’un couteau mais c’est bien avec une arme qu’il a braqué le magasin de nuit.

Lundi à 21h45, juste avant la fermeture, un jeune homme a fait irruption dans son magasin. Après avoir bousculé le client qui sortait, l’individu a immédiatement exhibé une arme en direction du gérant, exigeant le contenu de la caisse. Terrorisé et sous les menaces du braqueur très nerveux, le commerçant a sorti tous les billets de sa caisse. Mile euros au total, estime Kumar. Une fois le butin empoché, l’auteur a quitté les lieux aussitôt, lui conseillant de ne pas appeler la police et proférant encore quelques insultes.

La scène n’a duré que quelques secondes mais elle a fortement marqué le commerçant tubizien. Et pas seulement puisque son épouse et ses deux garçons de un et cinq ans étaient également présents lors du braquage. Ils se trouvaient dans une pièce située à l’arrière du magasin. S’ils n’ont pas vu les faits, ils ont par contre bien entendu les menaces et la panique dans la voix du père de famille.

"Tout le monde a eu très peur, affirme Kumar. Dès qu’un client entre dans le magasin, on panique. Mon fils de cinq ans et demi a eu très peur et a du mal à dormir la nuit depuis lors." Le gérant déplore le fait que les caméras de surveillance dans la rue ne fonctionnaient pas et que la police, contrairement à ce qu’elle avait promis, n’est pas retournée le voir ni mardi ni mercredi.