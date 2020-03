Brabant wallon Coronavirus: Gilles Agosti, échevin à Wavre, prend du recul et retourne travailler aux urgences J.Br.

Il reprend son rôle aux urgences de Saint-Pierre pour faire face à la propagation du coronavirus.





C'est un fait depuis plusieurs semaines maintenant: le personnel médical est submergé un peu partout en Belgique. Les infirmiers et médecins ne ménagent pas leurs efforts pour lutter contre la propagation du coronavirus en Belgique. Face à cette situation, la moindre aide est la bienvenue et Gilles Agosti, échevin de la Santé notamment à Wavre, a bien compris le message. "Ce fut un samedi particulier. Nous y tenions notre Collège communal, étant donné la crise actuelle, ce dernier avait été repoussé pour laisser place aux réunions de la cellule de crise COVID-19, explique le jeune échevin. Double particularité, c’est mon dernier en live avant quelques semaines."



Et pour cause: Gilles Agosti a décidé de rejoindre ses anciens collègues à l'hôpital Saint-Pierre afin de leur donner un coup de main. "En concertation avec mes collègues, il a été convenu que je diminue drastiquement ma présence à la Ville. Reprenant mon rôle aux urgences dès lundi, le mot d’ordre est le même pour tout le monde à l’administration: le risque zéro n’existant pas." Mais il tient à rassurer tout le monde: "Je ne quitte pas le navire, bien au contraire. Je continuerai à traiter mes dossiers, à travailler nos projets et surtout, je reste disponible et mobilisé à 100% pour Wavre, Limal et Bierges. D’ici là, je serai avec mes collègues des urgences à Saint Pierre. Cette famille, dont je souligne publiquement le dévouement et le professionnalisme sans faille, qui est en première ligne depuis plusieurs jours. Cette profession trop peu reconnue, jamais plaintive et pourtant toujours présente quand il le faut."



Pour lutter contre la propagation, chaque aide est la bienvenue et celle-ci est aussi exemplaire.