Beaucoup d’interrogations subsistent à la suite du glissement de terrain constaté dans la continuité du chemin Marais Bourleau, jeudi dernier. La bourgmestre, largement interrogée par les élus de l’opposition, a livré quelques éléments de réponse mardi au conseil communal. "Suite au glissement de terrain survenu au niveau du sentier comestible et provenant de terres de découverture des Carrières, nous sommes en contact régulier avec la société Sagrex, a indiqué Patricia Venturelli. Un monitoring a été mis en place par Sagrex pour s’assurer que les terres ne bougent plus et la situation n’a d’ailleurs plus évolué depuis. Un expert a été mandaté par la société qui exploite les carrières pour déterminer la cause et établir un plan d’action à mettre en œuvre. Sagrex s’est engagé à nous tenir régulièrement informés de l’évolution."

(...)