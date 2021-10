Des agents du département "aménagement du territoire" du Service public de Wallonie (SPW) se sont rendus ce jeudi à Rebecq suite au glissement de terrain survenu sur le sentier communal, au niveau de la zone de stockage des terres de découverture des carrières de Quenast. La commune de Rebecq a publié les premières conclusions de l’étude. " Il semble manifeste que la saturation en eau des argiles sous-jacentes au terril par infiltration suite aux intenses précipitations de mai à juillet a entraîné l’affaissement du flanc ouest du terril ." La société Sagrex va mandater des experts qui auront pour tâcher de confirmer, ou non, les interprétations du SPW.

Une crainte avait également été émise quant à la présence d’une canalisation de l’Otan, à proximité du glissement de terrain. " L’Otan a exclu tout risque au niveau de sa canalisation, vu la distance qui la sépare du site (300 mètres) et sa localisation en amont ."

La grande question : les riverains sont-ils en danger, d’autant que la météo n’est pas spécialement clémente depuis plusieurs jours ? La commune de Rebecq assure qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant à la sécurité des habitants. " Pour autant que le site reste inaccessible à toute personne non autorisée et que le chemin communal reste fermé, le risque pour les habitations et infrastructures importantes est jugé très faible, voire nul, vu les distances qui les séparent du site ."