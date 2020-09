Dimanche, la cérémonie de clôture de Run to Kick, la course solidaire organisée par KickCancer s’est produite. L’événement s’est terminé par un passage de Gui-Home et un concert très intimiste de Angèle, parrain et marraine de KickCancer.

Début septembre, KickCancer a lancé le coup d’envoi de son événement Run to Kick, une campagne de recherche de dons pour trouver des traitements contre le cancer plus efficaces que ceux utilisés actuellement.

Cette année, en raison du Covid, pas de grand événement : la course traditionnelle est remplacée par une course connectée...