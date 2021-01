L’auteur de projet vient d’être officiellement désigné. Une bonne nouvelle.

Dans un avenir plus ou moins proche, ce sont plus de 15 millions d’euros qui seront investis dans le sport à Jodoigne entre le futur hall sportif (6,5 millions) et la piscine (8,5 millions) auxquels il faut encore ajouter les travaux de voiries et le coût des auteurs de projets. La note finale devrait plutôt tourner autour des 20 millions d’euros.

Et en parlant de la future piscine justement, la Ville a fait un grand pas en avant puisque l’auteur de projets vient d’être désigné.