Le 27 juillet 2020, le collège Notre-Dame de Basse-Wavre obtenait un permis pour démolir un bâtiment vétuste et construire, à la place, une nouvelle école pour les maternelles et une partie des primaires. Mais suite aux inondations de la mi-juillet dernier, "il a été décidé de remonter le rez-de-chaussée du projet de 40 cm, afin de se mettre à l’abri de risques futurs", lit-on dans les documents du projet qui fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au 18 mars prochain.

Pour réaliser les modifications nécessaires, un nouveau permis doit en effet être obtenu.

Dans le détail, le projet comporte donc deux volets. Il y a la démolition d’un bâtiment devenu vétuste et inadapté à l’activité scolaire. Et la construction d’un nouveau bâtiment pour les maternelles et les premières et deuxièmes primaires dont une partie de la toiture sera verte. Il comprendra 16 classes, une salle de sieste, un réfectoire, une salle de psychomotricité, une salle de professeurs, des bureaux pour la direction et des sanitaires.

Une cour de récréation et des espaces verts seront aménagés aux abords.

Une nouvelle identité architecturale moderne

"Le projet s’inscrit dans les géométries et les circulations actuelles, tout en affirmant une nouvelle identité architecturale moderne qui tranche volontairement avec le site, composé actuellement de différents langages architecturaux", lit-on dans le dossier.

Ou encore: "Le projet se développe en différents volumes qui permettent de délimiter les espaces des cours et guider les circulations. Les volumes sont sobres et ludiques: la courbe donne de la dynamique au réfectoire, alors que les classes s’organisent sur un plan sobre, fonctionnel et simple. Les gabarits restent en adéquation avec les bâtiments existants."

Il est également écrit que "les cours de récréations se développent de manière logique autour du bâtiment: la cour maternelle, à l’arrière, est bien au calme et bien sécurisée. La cour primaire quant à elle se place du côté des cours des plus grands, avec une limite perméable pour sécuriser et délimiter la zone."

Au niveau des matériaux, il est assuré qu’ils seront écologiques et durables, robustes et faciles d’entretien. "Ils devront également être issus d’un approvisionnement responsable et être sans composés organiques volatils pour une bonne qualité d’air intérieur."

Pour réaliser ce projet, deux phases sont prévues. La première concerne la construction d’une aile de 4 classes, une salle de sieste, une salle psychomotricité, une salle des professeurs, des sanitaires et locaux techniques. La seconde phase comprend la démolition du bâtiment existant et la construction de la deuxième aile comprenant le reste du programme.

La consultation du dossier se fait de manière électronique en adressant une demande par mail à l’adresse urbanisme@wavre.be.

Il revient au fonctionnaire délégué de délivrer ou non le permis sollicité.