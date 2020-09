Dimanche, peu avant minuit, un conducteur habitant Rixensart et âgé de 29 ans perd le contrôle de son véhicule en descendant l’avenue des Combattants de Genval, en direction de la gare. Il percute un autre véhicule garé dans un parking en contrebas et, ne portant pas sa ceinture de sécurité, va décoller de son siège et percuter le pare-brise.

Il en ressort avec un gros traumatisme crânien, et son pronostic vital est engagé lorsque les secours arrivent sur les lieux, nous confie le parquet qui ne sait pas confirmer son état actuel.

Un expert automobile a été dépêché pour faire la lumière sur les circonstances de l’accident.