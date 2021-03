L'appel à la grève nationale du secteur privé est bien suivi ce lundi en Brabant wallon, malgré les mesures sanitaires renforcées. Il s'agit, pour rappel, d'une action menée par la FGTB et la CSC dans le cadre des discussions autour de la marge disponible pour les augmentations salariales. Crise sanitaire oblige, les syndicats ont demandé aux travailleurs de rester chez eux plutôt que de se rendre aux piquets de grève. Au niveau des bus, les perturbations sont limitées. Les navetteurs peuvent trouver la liste actualisée des parcours supprimés sur le site du TEC. Une attestation sera en ligne ce lundi après-midi.

Plusieurs actions de visibilité ont par ailleurs été menées devant des entreprises du Brabant wallon, notamment à l'entrée de GSK à Wavre où une trentaine de délégués syndicaux étaient présents vers 9 heures.

" On a une loi de 1996 qui nous bloque les salaires pour aujourd'hui et toutes les années à venir , explique sur place Aurore Joly, permanente CSC BIE (Bâtiment, industrie, énergie). On a un logiciel truqué qui bloque les salaires. Cette année-ci, c'est une marge de 0,4 %, soit 6 euros brut par mois. Et on trouve ça ocmplètementinjuste : d'un côté, on bloque les salaires mais de l'autre, on ne bloque pas les dividendes, la rémunération des actionnaires. On sait que pendant cette crise, il y a énormément de dividendes qui ont été distribués. Il n'y a donc pas de limite au niveau du dividende distribué mais de l'autre côté, les salaires sont bloqués. C'est inacceptable. Le gouvernement veut nous imposer les 0,4% et on est obligé de réagir avec une journée de grève, et une deuxième, si c'est nécessaire ."