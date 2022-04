La majorité communale a décidé de déposer la candidature de Grez-Doiceau en vue de l’obtention du label "Commune citoyenne 2022" créé par l’association française "Empreintes citoyennes". À l’initiative de Pascal Goergen, échevin de la Participation citoyenne et des Partenariats internationaux, c’est l’ensemble des membres du collège grézien qui a pris la plume pour rédiger le dossier et déposer cette candidature en ligne. Le label "Villages et Villes citoyennes", placé sous le haut patronage du président de la République française, est un outil de reconnaissance, de valorisation pour les communes qui mènent des démarches citoyennes. Et c’est le cas de Grez-Doiceau qui récemment menait une enquête intitulée "C’est quoi être un/une citoyen/citoyenne à Grez-Doiceau?".