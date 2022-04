À l’occasion de la Journée mondiale des luttes paysannes, ce 17 avril, les Amis de la ferme bio du Petit Sart s’interrogent "sur l’obstination des mandataires MR à la Province du Brabant wallon à systématiquement menacer les fermes bio: la ferme bio de l’Hosté (pour permettre le contournement routier Nord de Wavre), la ferme bio de la Barrière (à Jodoigne pour l’agrandissement du zoning industriel) et la ferme bio du Petit Sart pour la construction d’un barrage et une zone de retenue d’eau (dans la “bio’vallée” du Piétrebais). Situées dans le bas du bois de Beausart, les terres cultivées biologiquement depuis douze ans par Hubert del Marmol, dans un environnement exceptionnel par la beauté des lieux et par l’environnement boisé, sont menacées d’expropriation pour un bassin d’orage. Hélas Marc Bastin, député provincial, va tenter pour la troisième fois d’y construire un barrage et de créer une zone inondable sur des terres nourricières et bio" .