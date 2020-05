De longues files sont constatées devant tous les recyparcs depuis lundi.

Le réseau des recyparcs du Brabant wallon est actuellement saturé suite à une affluence très élevée, fait savour l'in BW à travers un communiqué. D'après l'intercommunale propriétaires des parcs, cette affluence est due à la reprise depuis lundi de la totalité des matières et à une météo estivale.

"Nous constatons de longues files d’attente, parfois près d’1h30, pour pouvoir accéder aux différents quais de déchargement, indique in BW. Cet afflux de voitures entraîne de nombreux embouteillages et embarras de circulation sur les différentes voiries aux abords des sites, mettant parfois en danger d’autres usagers de la route (demi-tour intempestif...). La situation est identique dans les 16 recyparcs (celui d’Ittre reste fermé pour cause de travaux)."

Afin d’éviter ces désagréments et au risque de devoir fermer les recyparcs, in BW invite les citoyens à reporter leur visite au recyparc si celle-ci n'est pas indispensable. Si il vous est impossible de retarder votre visite au recyparc, voici quelques conseils à respecter :