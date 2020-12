Quelques mois après l’annonce d’une importante restructuration, GSK a annoncé ce mardi un très gros investissement de 100 millions d’euros destiné à son site rixensartois. Un investissement qui se matérialisera sous la forme de tous nouveaux laboratoires, axés smart-labs. Soit des laboratoires à la superficie et aux équipements modulables et adaptables en fonction des besoins. « Concrètement, on va complètement réhabiliter un bâtiment déjà existant, précise Elizabeth Van Damme, la porte-parole du groupe. Pour que dès 2023, nos équipes bénéficient d’outils modernes, plus performants encore et de très hauts-standings, une sorte de laboratoire du futur. Un projet qui devrait devenir pleinement opérationnel à l’horizon 2025. »

Un laboratoire du futur, en partie entièrement automatisé, qui permettra au site de continuer à innover en matière de recherche et développement. On se rappellera d’ailleurs que l’adjuvant utilisé dans le vaccin contre le covid avait été découvert en 1993 sur le site rixensartois. Et la multitude de vaccins dont le nom se termine par « rix » ont été développés à Rixensart. "C’est notre marque de fabrique belge connue à travers le monde, à travers cet investissement, on reconnaît également le travail et l'expertise de nos équipes sur ce site", complète Elizabeth Van Damme.

Une annonce jugée positive par les syndicats, quelques mois après la très grosse restructuration. « Cet investissement est cohérent avec la stratégie du groupe, qui consiste à axer le site rixensartois sur le R&D et le site wavrien sur la production, explique Imdat Gunes pour la FGTB. Il est très positif car il devenait plus que nécessaire de mettre les bâtiments à niveau, ce qui coûte toujours très cher dans le milieu pharmaceutique. À court-terme, la situation est donc bonne pour l’emploi, mais on continuera toutefois de se montrer attentifs et prudents à moyen ou plus long terme. »

Il est également à noter que dès le 1er janvier 2021, le site de Rixensart sera dirigé par Jamila Louahed, actuellement vice-présidente et responsable de la recherche et du développement des vaccins chez GSK.

«C’est une profonde fierté de prendre la direction de ce site historique qui a déjà contribué à la recherche et au développement de nombreux vaccins utilisés à travers le monde», a souligné la nouvelle directrice.