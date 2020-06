Le plan de départs volontaires octroie des avantages aux travailleurs qui accepteraient de quitter volontairement l'entreprise.

Un accord sur un plan de départs volontaires est intervenu mercredi entre la direction de GlaxoSmithKline (GSK) et les syndicats qui discutent, chaque semaine, dans le cadre de la procédure Renault en cours dans l'entreprise depuis février. Le groupe pharmaceutique avait alors fait part de son intention de supprimer 720 emplois. Le plan de départs volontaires octroie des avantages aux travailleurs qui accepteraient de quitter volontairement l'entreprise. Ces modalités pourraient être accordées à 317 cadres et à 97 employés administratifs, et pourraient être étendues à 50 ouvriers afin de limiter les licenciements secs. Ce plan de départs a été discuté en conseil d'entreprise et fait l'objet d'un accord des syndicats et de la direction du groupe. Tous les travailleurs qui sont occupés dans des départements impactés par la restructuration envisagée - et qui se trouvent dans les conditions pour un départ volontaire - seront avisés par courrier. Ils pourront alors demander que soit effectué le calcul détaillé des indemnités auxquelles ils auront droit dans ce cadre, et devront communiquer leur décision pour la fin du mois de juillet.

"On ne sait pas à ce stade combien de travailleurs vont opter pour cette possibilité mais le but est de limiter les licenciements secs, avec une possibilité pour ceux qui le souhaitent de partir dans de bonnes conditions. Pour le reste du plan, les discussions continuent en conseil d'entreprise, chaque mercredi, avec les représentants de travailleurs", indique Elisabeth Van Damme, la porte-parole de GSK Belgique.